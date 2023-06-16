Жители Удмуртии могут начать летать в Турцию и Египет напрямую
Ижевский аэропорт намерен открыть прямое сообщение с Турцией и Египтом. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в интервью «Интерфаксу» на полях Петербургского международного экономического форума.
«Каждая столица региона, на мой взгляд, сейчас имеет набор минимальных обязательных требований к качеству жизни, и одним из них является современный аэропорт. Наш был построен в 1974 году, и в этом году мы начали строительство нового современного комплекса. В 2024 году он уже должен начать функционировать», — отметил Бречалов.
Он вновь напомнил, что аэропорт наконец-то получил международный статус. При этом глава Удмуртии признал, по международным перелетам «придётся немного подождать», потому что у авиапарка пока всего только два «Боинга», нужны ещё самолёты.
«Сейчас мы их ищем, в том числе в Африке, и я считаю, что это вполне подъёмная задача. И вполне реалистичен вариант с кооперацией с крупными международными авиакомпаниями в том числе», — заверил Бречалов.
По поводу того, куда будут открыты рейсы, руководитель региона признался, что «иллюзий больших нет».
«Мы не будем выполнять дальнемагистральные перелеты, да это и не нужно. Планируемые направления — Турция и Египет, чтобы нашим жителям не приходилось ездить в аэропорты соседних регионов. Перевозить порядка 30 тысяч пассажиров ежегодно по этим направлениям — это вполне реалистично», — подчеркнул глава Удмуртии.
Он отметил, что современный аэропорт с большой пропускной способностью нужен республике прежде всего для развития туризма. В 2023 году Удмуртия ставит для себя амбициозную цель — достичь планки в 1 млн туристов. «Пока идём по графику», — заверил Бречалов.