Жители Удмуртии могут начать летать в Турцию и Египет напрямую

«Каждая столица региона, на мой взгляд, сейчас имеет набор минимальных обязательных требований к качеству жизни, и одним из них является современный аэропорт. Наш был построен в 1974 году, и в этом году мы начали строительство нового современного комплекса. В 2024 году он уже должен начать функционировать», — отметил Бречалов.