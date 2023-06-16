Прямые рейсы из России на Бали могут запустить в сентябре

"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в балийский Денпасар в сентябре-октябре текущего года. Об этом сообщают " Известия " с ссылкой на слова генерального директора авиакомпании Сергея Александровского .

Глава "Аэрофлота" также рассказал о планах открыть в ближайшее время дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Компания будет расширять программу полетов в страну, но "умеренно с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится", уточнил он.