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"Аэрофлот" планирует запустить прямые рейсы из России на Бали этой осенью

"Аэрофлот" планирует запустить рейсы в балийский Денпасар в сентябре-октябре текущего года. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на слова генерального директора авиакомпании Сергея Александровского.

Прямые рейсы из России на Бали могут запустить в сентябре
© Unsplash

По его словам, на данный момент детали прорабатываются с властями популярной среди российских путешественников страны.

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Глава "Аэрофлота" также рассказал о планах открыть в ближайшее время дополнительные рейсы из Красноярска, Иркутска, Владивостока в разные города Китая. Компания будет расширять программу полетов в страну, но "умеренно с ожиданием того, когда будет принят безвиз и когда пассажиропоток увеличится", уточнил он.

Ранее стали известны самые популярные российские города для поездок у туристов этим летом.

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