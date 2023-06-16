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Туристов призвали не бояться брать еду на вынос со шведского стола

Многие туристы не берут еду на вынос со шведского стола в гостиницах и отелях, поскольку боятся нарваться на критические замечания персонала. Однако в этом нет ничего предосудительного, уверена бывшая сотрудница отеля. Об этом сообщает "Турпром".

Туристов призвали не бояться брать еду на вынос со шведского стола
© Banki.loans

Кроме того, что женщина работала в отеле, она любит много путешествовать и часто сталкивается в гостиницах с питанием по системе "шведский стол". Туристка заверяет, что многие гостиницы положительно относятся к выносу еды.

"На самом деле я удивлена, что все больше людей просто не признаются в том, что берут выпечку или фрукты с собой. Я уверена, что мы все это делаем", - заявила сотрудница.

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