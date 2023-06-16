$83.96-0.3690.97-0.10

Для автотуристов разработают маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока

Число автотуристов в стране планируют увеличить, а для путешественников откроют новые маршруты. Ключевые вопросы, связанные с развитием автомобильного туризма и придорожного сервиса, обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме на секции «Маршрут построен: перспективы развития автотуризма в России».

Для автотуристов разработают маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока
© unsplash.com

Президент Владимир Путин проучил Правительству разработать концепцию развития автомобильного туризма в России. В том числе концепция должна определить условия развития сопутствующей инфраструктуры.

В качестве пилотного проекта было предложено создать туристический автомобильный маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, развитие автомобильного туризма — задача федерального масштаба, и здесь необходима поддержка всех субъектов.

«По итогам прошлого года автомобильный поток в России составил более 500 миллионов человек, а по прогнозам к 2035 году он может вырасти до 700 миллионов», — отметил Чернышенко.

По его словам, развитие автомобильного туризма будет существенным вкладом в достижении показателей нацпроекта, по которому число общих туристических поездок россиян за год должно составить 140 миллионов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители