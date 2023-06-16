Для автотуристов разработают маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока

Число автотуристов в стране планируют увеличить, а для путешественников откроют новые маршруты. Ключевые вопросы, связанные с развитием автомобильного туризма и придорожного сервиса, обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме на секции «Маршрут построен: перспективы развития автотуризма в России».

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Президент Владимир Путин проучил Правительству разработать концепцию развития автомобильного туризма в России. В том числе концепция должна определить условия развития сопутствующей инфраструктуры.

В качестве пилотного проекта было предложено создать туристический автомобильный маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, развитие автомобильного туризма — задача федерального масштаба, и здесь необходима поддержка всех субъектов.

«По итогам прошлого года автомобильный поток в России составил более 500 миллионов человек, а по прогнозам к 2035 году он может вырасти до 700 миллионов», — отметил Чернышенко.