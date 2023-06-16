Россиянам разрешат ночной кутеж в отелях Турции

Российским и иностранным туристам снова разрешат ночной кутеж в отелях турецкого курорта Аланья. Издание Yeni Alanya рассказало, что министерство культуры и туризма страны решило снять запрет на вечеринки в темное время суток.

© Lenta.ru

В сообщении говорится, что запрет на прослушивание музыки и живые выступления после полуночи был введен еще в 2020 году, во время пандемии. Через два года ограничение ослабили — сдвинули его с 00:00 до 01:00. Однако, по данным издания, эта мера все равно негативно сказывалась на индустрии развлечений.

Председатель Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTİD) Бурхан Сили (Burhan Sili) поднял эту актуальную для туристической отрасли тему на встрече с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем (Mehmet Nuri Ersoy).

«Мы заинтересованы в этом вопросе и работаем над решением проблемы», — ответил министр.

Согласно информации, полученной Yeni Alanya, благодаря усилиям Эрсоя было принято постановление о частичном снятии запрета — теперь вечеринки проводить можно, но только до 03:00. Сообщается, что циркуляр уже оформлен и будет опубликован губернатором Анталии в ближайшее время.