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Врач рассказал, какие лекарства нужно брать с собой на отдых

Отправляясь на отдых, каждый задумывается над тем, какие лекарства могут понадобиться в отпуске. Врач Дмитрий Соколов рассказал, какие медицинские препараты стоит взять с собой в путешествие. Об этом сообщает ЯрNews.

Врач рассказал, какие лекарства нужно брать на отдых
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Со слов специалиста, в первую очередь в аптечку необходимо положить жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Чаще всего именно эти лекарства могут понадобиться в путешествии. Также необходимо взять какие-либо препараты против аллергии, особенно, если отпуск планируется провести в другой стране.

Врач напоминает, что не стоит забывать о солнцезащитных кремах или спреях, а также о средствах от солнечных ожогов.

"Препараты по типу Пантенола, которые применяются уже после серьезных ожогов. "Лечиться" сметаной лучше все-таки не стоит, сейчас есть специализированные средства", - отметил врач.

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