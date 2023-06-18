Врач рассказал, какие лекарства нужно брать на отдых

Отправляясь на отдых, каждый задумывается над тем, какие лекарства могут понадобиться в отпуске. Врач Дмитрий Соколов рассказал, какие медицинские препараты стоит взять с собой в путешествие. Об этом сообщает ЯрNews.

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Со слов специалиста, в первую очередь в аптечку необходимо положить жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Чаще всего именно эти лекарства могут понадобиться в путешествии. Также необходимо взять какие-либо препараты против аллергии, особенно, если отпуск планируется провести в другой стране.

Врач напоминает, что не стоит забывать о солнцезащитных кремах или спреях, а также о средствах от солнечных ожогов.