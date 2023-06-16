Пассажирка самолета нашла способ не платить за перевес

TikTok-блогерша нашла способ избежать доплаты за перевес багажа с помощью жилетки и прослыла гением в социальных сетях. На ее ролик обратило внимание издание Indy100.

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В вирусной публикации путешественница Джули Уотерс (Julie Waters) продемонстрировала, как надевает жилет для рыбалки с большими карманами, в которые сложены разные предметы одежды — купальник, платье, несколько комплектов нижнего белья и аксессуары.