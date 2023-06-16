$83.96-0.3690.97-0.10

Пассажирка самолета нашла способ не платить за перевес и прослыла гением

TikTok-блогерша нашла способ избежать доплаты за перевес багажа с помощью жилетки и прослыла гением в социальных сетях. На ее ролик обратило внимание издание Indy100.

Пассажирка самолета нашла способ не платить за перевес
© Lenta.ru

В вирусной публикации путешественница Джули Уотерс (Julie Waters) продемонстрировала, как надевает жилет для рыбалки с большими карманами, в которые сложены разные предметы одежды — купальник, платье, несколько комплектов нижнего белья и аксессуары.

На следующих кадрах девушка проходит пункты досмотра в аэропорту и садится в самолет. Пассажирка уточнила, что летела лоукостером Spirit Airlines и лайфхак с жилеткой сработал, поскольку никто не придрался к ее ручной клади. Пользователи сети оценили новый способ не платить за перевес и назвали его гениальным.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители