Россиянам объяснили, как находить дешевые туры

У россиян есть способ покупать дешевые авиабилеты, уверен тревел-блогер Дмитрий Кустарниченко. Нужно всего лишь искать туры в правильных источниках.

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«Есть сервис Checkintime , у которого есть три полезные функции – агрегатор, бот и подписка», – отмечает путешественник.

В приложении собираются все выгодные туры, которые сложно отслеживать вручную. Польза агрегатора в том, что не придется проводить много времени за мониторингом, отмечает Кустарниченко.

Так ему удавалось находить туры за 9 тысяч рублей в Сочи и за 12 тысяч в Турцию.