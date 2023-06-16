Россиянам объяснили, как находить дешевые туры
У россиян есть способ покупать дешевые авиабилеты, уверен тревел-блогер Дмитрий Кустарниченко. Нужно всего лишь искать туры в правильных источниках.
«Есть сервис Checkintime , у которого есть три полезные функции – агрегатор, бот и подписка», – отмечает путешественник.
В приложении собираются все выгодные туры, которые сложно отслеживать вручную. Польза агрегатора в том, что не придется проводить много времени за мониторингом, отмечает Кустарниченко.
Так ему удавалось находить туры за 9 тысяч рублей в Сочи и за 12 тысяч в Турцию.
В комментариях представители отрасли отметили, что дешевые туры действительно расходятся очень быстро, но они в основном стараются уложиться в бюджет клиента и не продают то, что дороже.