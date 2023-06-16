Пляжи популярного египетского курорта Хургады снова открыты. Как гостиницы обеспечивают безопасность отдыхающих, эксперты рассказали "РИА Новости".

По словам представителя компании Nefer Tours Галины Гореловой, на сегодняшний день ограничений на купание нет, а меры безопасности усилены. На побережье работают дополнительные смотрители, а в гостиницах предусмотрены различные системы отпугивания: например, периодически плавают моторные лодки, которые разгоняют любую крупную живность.

Однако это не панацея, считает профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Кирилл Кузищин. Акулы сообразительны, и если в первые дни катер способен отпугнуть хищника, то потом издаваемые им звуки становятся для них обычным фоновым шумом, объяснил эксперт. А вот расставленные в море сетки, напротив, действительно спасают от нападений.

"Акула не будет рваться сквозь нее, чтобы отведать человека, ей проще найти другую жертву", – поясняет специалист.

Но с подобными оградами в Египте все не так просто, как может показаться. Министерство окружающей среды страны не разрешает отелям ставить сетки, так как они сильно вредят экологии, обращает внимание Галина Горелова.

"У нас нет официальной информации ни от одной из гостиниц, что они натянули сетку до дна".

Старший преподаватель кафедры океанологии МГУ им. Ломоносова Сергей Мухаметов, в свою очередь, рекомендует туристам пользоваться маской и трубкой во время подводного плавания. Их применение позволит своевременно заметить акулу и повысит шансы человека на выживание, объяснил он.