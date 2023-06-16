Самыми популярными российскими городами для поездок у туристов этим летом стали Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Об этом сообщают " РИА Новости " с ссылкой на информацию Суточно.ру.

Специалисты рассказали и о средней арендной ставке по стране – этим летом она составляет 4 160 рублей за сутки. Это на 13% больше, чем было в 2022-м году. При этом дороже всего сейчас арендовать жилье в Сириусе, Зеленоградске и Светлогорске. В этих городах снять квартиру можно в среднем за 5 850 рублей, 5 430 рублей и 5 210 рублей соответственно.