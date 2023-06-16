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Эксперты назвали самые популярные города России для отдыха летом

Самыми популярными российскими городами для поездок у туристов этим летом стали Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию Суточно.ру.

Согласно данным аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья, в топ-15 городов также вошли Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер и Геленджик. Компанию им составили Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток.

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Специалисты рассказали и о средней арендной ставке по стране – этим летом она составляет 4 160 рублей за сутки. Это на 13% больше, чем было в 2022-м году. При этом дороже всего сейчас арендовать жилье в Сириусе, Зеленоградске и Светлогорске. В этих городах снять квартиру можно в среднем за 5 850 рублей, 5 430 рублей и 5 210 рублей соответственно.

Что касается длительности запланированных путешествий, то туристы, как правило, бронируют жилье на 5 дней.

Ранее стало известно, что российская часть архипелага Шпицберген будет развиваться для туристов.

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