Эксперты назвали самые популярные города России для отдыха летом
Самыми популярными российскими городами для поездок у туристов этим летом стали Санкт-Петербург, Сочи и Москва. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию Суточно.ру.
Согласно данным аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья, в топ-15 городов также вошли Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер и Геленджик. Компанию им составили Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток.
Специалисты рассказали и о средней арендной ставке по стране – этим летом она составляет 4 160 рублей за сутки. Это на 13% больше, чем было в 2022-м году. При этом дороже всего сейчас арендовать жилье в Сириусе, Зеленоградске и Светлогорске. В этих городах снять квартиру можно в среднем за 5 850 рублей, 5 430 рублей и 5 210 рублей соответственно.
Что касается длительности запланированных путешествий, то туристы, как правило, бронируют жилье на 5 дней.
Ранее стало известно, что российская часть архипелага Шпицберген будет развиваться для туристов.