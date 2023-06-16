В Италии предлагают дома в аренду за 1 евро в месяц

Местный совет деревни Оллолай ― коммуны в центре Барбаджии, в провинции Нуоро на острове Сардиния, выступил с публичным обращением ко всем заинтересованным в удаленной работе. В нем говорится: «Приглашаем всех заинтересованных в удаленной работе на прекрасную Сардинию всего за 1 евро». Отмечается, что всем, кто воспользуется шансом, гарантирована «непосредственная близость от нетронутой природы, восхитительная кухня и невероятные близлежащие пляжи».

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Согласно официальным данным, в последние годы население деревни неуклонно стареет и сокращается. По этой причине власти и хотят привлечь больше иностранцев трудоспособного возраста.

Население деревни за последние 40 лет сократилось практически в два раза ― с 2 013 до 1 174 человек. Жители мигрируют в более крупные города, и теперь власти деревни хотят вновь заселить ее, предлагая низкие цены на проживание.

Это не первый случай, когда деревня Оллолай пытается привлечь больше иностранцев.

Провинция попала в заголовки международных газет сразу после сообщения о продаже заброшенных домов за 1 евро при условии, что владельцы отремонтируют их.

С тех пор совет деревни продал в общей сложности 13 домов. Три дома, которые находятся в очень плохом состоянии, все еще выставлены на продажу, а это означает, что желающие все еще могут приобрести недвижимость и отремонтировать ее за свой счет.

Эта история с продажей вызвала большой интерес и привлекла всеобщее внимание, и теперь чиновники надеются воспользоваться идеей пригласить цифровых кочевников, которые могут работать из любой точки мира.

Еще в марте прошлого года правительство Италии приняло закон о визе Digital Nomad для высококвалифицированных работников из третьих стран, желающих работать удаленно из Италии. Однако виза до сих пор не введена.