Дубровник, Таллин и Брюгге стали городами, где туристов в десятки раз больше, чем местных

"Дубровник в Хорватии — 36 туристов на каждого жителя. Венеция в Италии — 21 турист на каждого жителя. Брюгге в Бельгии — 21 турист на каждого жителя. О. Родос в Греции — чуть меньше отдыхающих, чем в Брюгге. Рейкьявик в Исландии — 16 туристов на каждого жителя".