Дубровник, Таллин и Брюгге стали городами, где туристов в десятки раз больше, чем местных
Слишком большая популярность у туристов - беда многих европейских городов. В наиболее переполненной точке этого региона приезжих в 36 раз больше, чем местного населения, пишет"Турпром".
Рекордсмен по этим показателям - хорватский город Дубровник. Он находится под защитой ЮНЕСКО, к тому же именно здесь снимали "Игры престолов".
Особой туристической любовью пользуются также Италия, Греция и Бельгия.
Создан топ-5 локаций, притягивающих толпы людей.
"Дубровник в Хорватии — 36 туристов на каждого жителя. Венеция в Италии — 21 турист на каждого жителя. Брюгге в Бельгии — 21 турист на каждого жителя. О. Родос в Греции — чуть меньше отдыхающих, чем в Брюгге. Рейкьявик в Исландии — 16 туристов на каждого жителя".
Также много приезжих во Флоренции в Италии, Амстердаме, Дублине и др.