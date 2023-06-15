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Дубровник, Таллин и Брюгге стали городами, где туристов в десятки раз больше, чем местных

Слишком большая популярность у туристов - беда многих европейских городов. В наиболее переполненной точке этого региона приезжих в 36 раз больше, чем местного населения, пишет"Турпром".

Дубровник, Таллин и Брюгге стали городами, где туристов в десятки раз больше, чем местных
© Banki.loans

Рекордсмен по этим показателям - хорватский город Дубровник. Он находится под защитой ЮНЕСКО, к тому же именно здесь снимали "Игры престолов".

Особой туристической любовью пользуются также Италия, Греция и Бельгия.

Создан топ-5 локаций, притягивающих толпы людей.

"Дубровник в Хорватии — 36 туристов на каждого жителя. Венеция в Италии — 21 турист на каждого жителя. Брюгге в Бельгии — 21 турист на каждого жителя. О. Родос в Греции — чуть меньше отдыхающих, чем в Брюгге. Рейкьявик в Исландии — 16 туристов на каждого жителя".

Также много приезжих во Флоренции в Италии, Амстердаме, Дублине и др.

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