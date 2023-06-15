Россияне пожаловались на высокие цены за отдых в Болгарии

Болгария традиционно была популярным местом отдыха для российских туристов. Но сейчас цены на жилье, развлечение и еду стали для россиян слишком высокими.

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На повышение цен повлиял курс евро. Привычные апартаменты, которые снимали туристы из России в 2023 году стоят более 150 тыс. рублей в месяц. Поэтому наши соотечественники стали выбирать жилье на окраинах и без удобств.