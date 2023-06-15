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«ТурПром.ру»: Популярный у россиян курорт стал лидером по нападению акул на туристов

Названа страна, которая лидирует по количеству нападений акул на отдыхающих с летальным исходом по результатам предыдущего года, пишет "Турпром". Это Египет.

Популярный у россиян курорт стал лидером по нападению акул на туристов
© Unsplash

За истекший год здесь было зарегистрировано значительное увеличение числа агрессии акул против людей.

Известно, что смертельные исходы от атак акул встречаются редко. В 2022 году было 5 случаев в мире, но два из них случились именно в море Египта.

В прошлом году в Хургаде туристы из Австрии и Румынии погибли после нападений с интервалом всего несколько дней.

Красота моря и разнообразие фауны привлекают дайверов в эти регионы. Но случаи нападения акул пугают туристов.

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