«ТурПром.ру»: Популярный у россиян курорт стал лидером по нападению акул на туристов
Названа страна, которая лидирует по количеству нападений акул на отдыхающих с летальным исходом по результатам предыдущего года, пишет "Турпром". Это Египет.
За истекший год здесь было зарегистрировано значительное увеличение числа агрессии акул против людей.
Известно, что смертельные исходы от атак акул встречаются редко. В 2022 году было 5 случаев в мире, но два из них случились именно в море Египта.
В прошлом году в Хургаде туристы из Австрии и Румынии погибли после нападений с интервалом всего несколько дней.
Красота моря и разнообразие фауны привлекают дайверов в эти регионы. Но случаи нападения акул пугают туристов.