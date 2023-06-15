Иностранные туристы смогут удаленно открывать счета в России

На панельной сессии ПМЭФ, посвященной развитию туристической отрасли, много говорили о проблемах въездного туризма, который значительно просел вначале из-за пандемии, а затем по причине санкций, и предложили некоторые варианты их решения.

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Так, заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил о том, что в середине июля наконец-то должна быть запущена программа выдачи электронных виз для иностранцев, появившаяся в качестве эксперимента еще в 2017 году. Также решается вопрос, как интуристы будут платить в России за товары и услуги, учитывая сегодняшние валютные ограничения. «Возможности расчетов иностранцев ограниченны, – констатировал чиновник. – У нас, к сожалению, мало точек приема карт UnionPay, поэтому работаем над запуском “Электронной карты туриста”. Это система, по которой иностранный турист сможет забронировать тур, находясь в своей стране. А по прибытии по желанию получить пластиковую карту “Мир”, чтобы приобретать здесь товары и услуги». Он добавил, что законопроект, который запустит этот процесс, 13 июня был принят Госдумой в первом чтении. «Ждем, что его окончательно рассмотрят в весеннюю сессию (она завершится 30 июля. – Ред.), он нам очень нужен», – отметил замминистра.

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По мнению Сергея Иванова, председателя Госкомитета Татарстана по туризму, участника рабочей группы по разработке рамочного закона «О туризме», запуск «процедуры удаленной идентификации» серьезно облегчит жизнь иностранным туристам, это «большой шаг вперед».

Хотя, как справедливо заметили подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома», не совсем понятно, насколько успешен и рационален будет этот механизм: он позволит иностранцам лишь открывать счета удаленно, и далеко не факт, что они будут этим активно пользоваться. «На эту карту турист может положить только наличные деньги, а перевести со своей карты на “Мир” невозможно, так как мы под санкциями. Все равно турист летит в Россию с наличными», – прокомментировал один из наших читателей.