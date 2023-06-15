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Российские туристы столкнулись с «неудержимой диареей» в отпуске в Таиланде

Российские туристы, отдыхающие на курортах Таиланда, столкнулись с необъяснимой «неудержимой диареей», из-за которой не могут покинуть свои дома. Об этом сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

Российские туристы столкнулись с «неудержимой диареей» в Таиланде
© Lenta.ru

По данным издания, путешественники, многие из которых оказались россиянами, тысячами стали жаловаться в медицинские учреждения на сильную диарею и слабость в теле. Врачи предположили, что причиной может быть норовирус, имеющий такие же симптомы. Однако позже власти страны объявили об угрозе эпидемии тропической лихорадки денге на острове Пхукет.

«В стране зафиксирована самая высокая за трехлетний период эпидемия денге. Симптомы на начальной стадии у этой тропической лихорадки такие же, как у этого норовируса, но она требует лечения! Но мы его не получим! В медофисе ответили, что нам "все равно следует просто ждать, соблюдая меры предосторожности"», — поделилась россиянка, приехавшая в отпуск в Таиланд с мужем и сыном.

Отечественный эпидемиолог Василий Резников объяснил, что распространение денге не является удивительным для тропических регионов. По его словам, заразиться можно через укус комара. У больных наблюдаются сильные боли во всем теле – голове, глазах, мышцах и суставах.

«Не занимайтесь самолечением, не используйте аспирин при высокой температуре (при денге это лишь ухудшит состояние). Соблюдайте гигиену, мойте руки и сразу убирайте мусор», — рекомендовал эксперт.

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