Российские туристы столкнулись с «неудержимой диареей» в Таиланде

«В стране зафиксирована самая высокая за трехлетний период эпидемия денге. Симптомы на начальной стадии у этой тропической лихорадки такие же, как у этого норовируса, но она требует лечения! Но мы его не получим! В медофисе ответили, что нам "все равно следует просто ждать, соблюдая меры предосторожности"», — поделилась россиянка, приехавшая в отпуск в Таиланд с мужем и сыном.