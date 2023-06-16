Акула распугала отдыхающих и довела женщину до панической атаки

Акула подплыла к пляжу вблизи испанского города Аликанте, распугала посетителей и довела женщину до панической атаки. Об этом сообщает Daily Mirror.

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В четверг, 15 июня, отдыхающие на пляже заметили хищную рыбу, которая плавала неподалеку от берега. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

На сделанную ими запись попал момент, как спасатели призывают купальщиков побыстрее выйти из воды. Одна пожилая женщина осознает, что акула находится рядом с ней, и переживает паническую атаку. Другие отдыхающие помогают ей выбраться из моря.

Предположительно, панику вызвала голубая акула длиной около 2,1 метра. Полиция и спасатели искали хищную рыбу, но найти ее не удалось.

Голубая акула — один из самых распространенных видов акул. Они обитают в теплых водах субтропического и умеренного пояса. Средняя длина голубой акулы — от трех с половиной до четырех метров. Средний вес — 150-200 килограммов. Опасна для человека, зафиксировано несколько десятков неспровоцированных нападений голубых акул на людей, некоторые из которых привели к летальным исходам.