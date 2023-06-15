Стало известно, закроют ли Эльбрус для туристов

Эльбрус не станут закрывать для туристов, заявил NEWS.ru исполнительный директор корпорации «Кавказ.рф» Хасан Тимижев. По его словам, гора — это уникальная точка притяжения.

Закрыть Эльбрус и не пускать туда людей, на мой взгляд, это неправильно. Потому что Эльбрус — это не гора отдельно взятого посёлка Эльбрус или отдельно взятых Кабардино-Балкарии и Российской Федерации. Это — уникальная точка притяжения, и ее уникальность заключается в том, что есть Эльбрус, и люди хотят туда взойти, покорить его, получить непередаваемые впечатления, — заявил Тимижев.

Он добавил, что задача состоит в том, чтобы сделать восхождение комфортным и безопасным. Тимижев сообщил, что тропу на Эльбрус будут благоустраивать, создавать на ней убежища на случай непогоды.

Ранее в МЧС по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое сноубордистов вызвали сход лавины на Эльбрусе вблизи ущелья Терскол после спуска по немаркированной трассе. По предварительным данным, никто из них не пострадал. К ним также были отправлены восемь спасателей и две единицы техники.