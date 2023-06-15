В Дагестане древняя крепость оказалась под угрозой разрушения

В Дербенте начались реставрационные работы на обрушившемся участке южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Эксперты опасаются, что, как и некоторые предыдущие попытки восстановить древние постройки в старинном городе, ремонт может только навредить крепости.

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В прошлом году Дербент посетили около 700 тысяч туристов. Основная достопримечательность древнего города - цитадель Нарын-Кала. По данным историков, ее построили в VI веке. Крепость входит в перечень ЮНЕСКО как исторический и культурный памятник мировой значимости. Столь солидный возраст дает о себе знать - в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года часть южной стены обрушилась. Как потом заключили власти, произошло это из-за намокания кладки после длительных проливных дождей. Но ученые выдвинули другую версию инцидента.

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В 2021 году власти разработали проектную документацию реставрации ворот Орта-Капы и разрушенных участков крепостной стены. Специалисты обследовали пострадавшее сооружение, свое мнение высказали эксперты. Средства на реставрацию - около 70 миллионов рублей - выделило министерство культуры России. Подрядчиком выбрали межобластное научно-реставрационное художественное управление при минкультуры РФ.

Специалисты и общественники критиковали "косметический" ремонт крепостных стен, когда реконструируемые участки заменяли новоделом или попросту заливали бетоном

В пресс-службе Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника рассказали, что на разрушенном участке стены расчистят и заполнят швы в кладке специальным реставрационным раствором, чтобы заполнить пустоты, которые образовались за столетия.

Воссоздадут стену в ее первоначальном виде - специалисты используют извлеченные из завалов и очищенные старые камни. Реставрация коснется и других участков крепости, но точные объемы финансирования пока неизвестны.

Реставрационные работы на таком древнем объекте требуют тщательного планирования. Так, башню центральных ворот Орта-Капы последний раз ремонтировали в 60-х годах прошлого века. Не обошлось без ошибок. Как рассказывает доктор исторических наук заведующий отделом археологии Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН Муртузали Гаджиев, по опубликованным фотографиям видно, что рабочие вместо каменной забутовки с раствором засыпали внутрь землю и грунт.

В 2015 году Дербент отметил свой 2000-летний юбилей. В преддверии праздника в крепости Нарын-Кала провели реставрационные работы, в том числе на южной стене. Но и тут, по мнению ученого, допустили ряд нарушений. В частности, заменили бетонную отмостку, вместо нее уложили каменные блоки. После чего влага начала просачиваться внутрь стены, которая стала постепенно набухать. В результате панцирная облицовка не выдержала, вследствие чего башня и развалилась.

После обрушения у ворот Орта-Капы глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов заявил, что власти города несколько лет пытались обратить внимание на аварийное состояние крепостной стены.

- Мы обращались во все инстанции с просьбой начать реконструкционные работы. Своими силами привести в порядок стену мы не можем, это зона ответственности министерства культуры РФ. Более того, если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, - сказал Пирмагомедов.

Специалисты и общественники также критиковали "косметический" ремонт крепостных стен, когда реконструируемые участки заменяли новоделом или попросту заливали бетоном.

Не обошлось и без незаконного строительства. Несколько лет назад застройщик возвел вблизи крепостных стен шестиэтажное здание - цокольную часть древней стены залили бетоном. После этого следователи возбудили уголовное дело против главного архитектора Дербента, которому инкриминировали превышение должностных полномочий при выдаче разрешений на строительство домов в охранной зоне культурного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас туристический сезон в Дербенте в самом разгаре. Сотни гостей ежедневно прибывают в город полюбоваться его достопримечательностями. Главное - не потерять красоту старого, уникального Дербента, постараться сохранить древний город в первозданном виде.

Тем временем

На проблему согласованности в вопросах благоустройства территории вокруг цитадели Нарын-Кала обратила внимание известный световой дизайнер Дарья Чиримисина. Она заявила, что подрядчик нарушил концепцию освещения пешеходной зоны вдоль северной стены крепости.

- Вместе с архитекторами бюро "Практика" мы решили осветить стену равномерно, выделить ее над городом. Первое, что приходит в голову при такой задаче, - это поставить опоры с прожекторами. Но их силуэты визуально разрубили бы стену на куски, а этого не хотелось. И мы приняли классное решение - закопать светильники в землю. Вместе с петербургскими производителями разработали целую систему - "нору", в которую прячутся прожекторы, а сверху все это засаживается газоном, то есть вскоре остаются небольшие холмики, которые сливаются с ландшафтом, а свет идет из-под земли, - пояснила дизайнер.

Когда ей показали результат, она сильно удивилась. Вдоль крепостной стены поставили черные баки, в каждом - по одному прожектору.