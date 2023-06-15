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«Мне было как-то гадко»: россиянка рассказала о досмотре в аэропорту Египта

Россиянка побывала в Египте и рассказала, что на досмотре в аэропорту Шарм-эль-Шейха ее «неприятно ощупывали». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Мне было как-то гадко»: россиянка — о досмотре в Египте
© Lenta.ru

Как пишет автор публикации, перед вылетом туристы вынуждены проходить четырехуровневую проверку. На первом этапе багаж и верхнюю одежду «прогоняют» по ленте через досмотр. Затем пассажир проходит рамки металлодетектора, после чего его инспектируют на предмет запрещенных к провозу вещей.

«У тебя руками проходят по всем частям тела. Скажу честно, мне было как-то гадко. Ну, что делать... терпим, чтобы не нарваться на более серьезный досмотр», — такими словами описала свой опыт россиянка.

Третий этап, по словам туристки, полностью повторяет второй, но там еще могут вручную досмотреть вещи. Кроме того, всех путешественников из России приглашают к агрегату, на котором делают анализ на пороховые остатки.

Четвертый этап пассажиры проходят уже перед самой посадкой — у них проверяют личные вещи.

«У женщин досматривала женщина, у мужчин — мужчина. Очень тщательное прощупывание сумок. После этого выборочно опять снимали смывы на пороховые остатки. И ты, уже изрядно устав, безумно стремясь домой, отправляешься на посадку, где тебя опять перехватывают и напоследок еще раз проходятся металлоискателем», — пожаловалась российская туристка.

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