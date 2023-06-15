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Стюардесса выявила самых эгоистичных мужчин и женщин в самолетах

Опытная стюардесса American Airlines сравнила мужчин и женщин в самолетах и выявила самых эгоистичных из них. Своими наблюдениями она поделилась с изданием Daily Star.

Стюардесса выявила самых эгоистичных мужчин и женщин в самолетах
© Lenta.ru

По мнению 59-летней Кимберли (Kimberly), женщины часто проявляют больше щедрости к своим спутникам во время полета. Мужчины же, добавила бортпроводница, бывают более эгоистичны и нередко оставляют девушек или жен в экономе, пересаживаясь в бизнес-класс благодаря накопленным милям.

«Бизнес-путешественники набирают много миль из-за работы, поэтому они, как правило, тратят их, когда приходит время отправиться в отпуск», — объяснила Кимберли.

Она также отметила, что такие пассажиры никогда не отправляют своим женам в эконом заказанную на свое имя выпивку или угощения.

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