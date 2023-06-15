Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала стоимость отдыха в Омане. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Эксперты рассказали, что для отдыха в этой стране туристы предпочитают преимущественно гостиницы класса премиум. В лучших отелях страны тур на восемь дней с перелетом и завтраком на двоих будет стоить от 250 тысяч рублей. Если рассмотреть гостиницы классом ниже, то можно найти предложения от 182 до 242 тысяч рублей.

Как отметили представители туристической индустрии, летом цены на отдых в Омане снижаются из-за погоды. Температура достигает 35-38 градусов, поэтому роскошные отели снижают цены на отдых.

Также в АТОР добавили, что в Омане нет коронавирусных ограничений, а туристам, пребывающим на срок до 14 дней в страну, вида не нужна.