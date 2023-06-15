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Авиакомпания "Победа" начала продавать еду для пассажиров

Лоукост-авиакомпания "Победа" запустила продажу наборов еды для пассажиров на борт. Об этом сообщает "Интерфакс".

Авиакомпания "Победа" начала продавать еду для пассажиров
© Unsplash

Отмечается, что еду и напитки можно заказать при бронировании билетов или при прохождении онлайн-регистрации, забрать наборы можно будет перед выходом на посадку, наборы начинают выдавать за пять минут до начала посадки. Опция доступна только на внутренних рейсах с вылетом из Москвы. Оформить услугу нужно не менее, чем за четыре часа до вылета.

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Отмечается, что на выбор пассажирам дают шесть сетов, цена которых составляет от 795 до 1490 рублей. В ассортименте есть сырники, салаты, роллы и сендвичи и десерты. Также можно выбрать один из восьми напитков.

Ранее сообщалось, что в Таиланде появится авиакомпания "Реально классные авиалинии".

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