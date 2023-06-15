Авиакомпания "Победа" начала продавать еду для пассажиров

Отмечается, что еду и напитки можно заказать при бронировании билетов или при прохождении онлайн-регистрации, забрать наборы можно будет перед выходом на посадку, наборы начинают выдавать за пять минут до начала посадки. Опция доступна только на внутренних рейсах с вылетом из Москвы. Оформить услугу нужно не менее, чем за четыре часа до вылета.