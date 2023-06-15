«Аэрофлот» возобновит полеты на Пхукет из Новосибирска

«Аэрофлот» решил досрочно возобновить рейсы на Пхукет из Новосибирска. В летнем расписании изначально их не было, но сегодня пресс-служба авиакомпании сообщила, что с 11 июля вылеты запланированы с периодичностью два раза в неделю, по вторникам и субботам.

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Боинг В-777-300ER отправится из аэропорта Толмачево в 7:05, а приземлится на тайском острове в 14:20 по местному времени. Пассажиры проведут в воздухе 7 ч 15 мин.

Обратная дорога окажется немного длиннее – 7 ч 35 мин. Вылет с Пхукета намечен на 16:10, туристы прибудут в Новосибирск в 23:45.

Места на рейсах уже можно забронировать на сайте перевозчика. Перелет в один конец 11 июля обойдется в 46 тыс. руб. Билеты round trip в период с 11 по 18 июля предлагаются за 66,5 тыс. Провоз багажа в стоимость не входит.

С 7 июля «Аэрофлот» возобновляет и другую тайскую программу из аэропорта Толмачево – в Бангкок. В прошедшем зимнем сезоне авиакомпания уже летала из Новосибирска по этим двум маршрутам, причем рейсы в Бангкок выполнялись с частотой три раза в неделю, на Пхукет – два.