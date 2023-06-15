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Названы самые популярные направления в столичных аэропортах

В мае количество пассажиров московских аэропортов превысило 5,8 миллиона человек. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Названы самые популярные направления в столичных аэропортах
© Вечерняя Москва

— Мы наблюдаем стабильный рост пассажиропотока аэропортов Московского авиационного узла. Люди стали больше путешествовать. В мае столичными аэропортами воспользовались более 5,8 миллиона человек, — сказал он.

Самыми популярными внутренними направлениями в городских аэропортах стали Сочи, Санкт-Петербург и Калининград, а международными направлениями — Стамбул, Ереван и Анталья, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столице идет активное развитие туристической отрасли: город оказывает поддержку гостиничному бизнесу, благодаря чему он продолжает развиваться. Деловое направление туризма является одним из самых перспективных в своей сфере. Оно стимулирует увеличение количества поездок, а также улучшает бизнес-деятельность в столице.

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