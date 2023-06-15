Российская часть Шпицбергена будет развиваться для туристов

Российская часть архипелага Шпицберген будет развиваться для туристов
Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями
Архипелаг Шпицберген примет на российскую часть почти пять тысяч туристов. Сейчас же локацию посещают несколько десятков тысяч путешественников ежегодно. Об этом заявил генеральный директор треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что недельный тур на архипелаг обойдется в 300-400 тысяч рублей для одного человека с перелетом. При этом Неверов надеется, что после запуска чартерного рейса из России, который ожидается этим летом, тур может стать дешевле.
Также сообщается, что «Артикуголь» хочет вложить в развитие инфраструктуры на архипелаге 10 миллиардов рублей. Шпицберген имеет огромный потенциал для развития туризма, благодаря живописной природе. Там могут появиться экстремальные виды туризма, различные походы, атмосферные рыбалки, каякинг и многое другое. При этом консультанты курорта «Роза Хутор» поделилась интересными идеями по туризму на архипелаге.
Напомним, что Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и управляется Норвегией. Россия работает на архипелаге почти 100 лет через ФГУП «Артикуголь». При этом архипелаг открыт для безвизового посещения граждан государств, который участвуют в Шпицбергенского трактата.