Российская часть Шпицбергена будет развиваться для туристов

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями

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Архипелаг Шпицберген примет на российскую часть почти пять тысяч туристов. Сейчас же локацию посещают несколько десятков тысяч путешественников ежегодно. Об этом заявил генеральный директор треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что недельный тур на архипелаг обойдется в 300-400 тысяч рублей для одного человека с перелетом. При этом Неверов надеется, что после запуска чартерного рейса из России, который ожидается этим летом, тур может стать дешевле.

Также сообщается, что «Артикуголь» хочет вложить в развитие инфраструктуры на архипелаге 10 миллиардов рублей. Шпицберген имеет огромный потенциал для развития туризма, благодаря живописной природе. Там могут появиться экстремальные виды туризма, различные походы, атмосферные рыбалки, каякинг и многое другое. При этом консультанты курорта «Роза Хутор» поделилась интересными идеями по туризму на архипелаге.