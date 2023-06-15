В Роскачестве предостерегли туристов от оплаты отелей картой

В Роскачестве рассказали, что не всегда оплачивать проживание в отеле банковской картой будет безопасным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Юлию Михалеву, заместителя руководителя Роскачества.

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Она отметила, что в 30% случаев бронирование проживания в отеле картой небезопасно. Дело в том, что они используют небезопасный протокол оплаты. Согласно безопасному протоколу, перед оплатой сервис должен запрашивать одноразовый код из СМС.

В таком случае безопасность данных плательщика остается под вопросом. Михалева обратила внимание туристических компаний на этот вопрос и попросила их дополнительно проверять места размещения.