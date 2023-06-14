АТОР: продажу туров в ОАЭ и Турцию могут приостановить
Туроператоры могут приостановить продажу туров в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы из-за роста курса валют. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна, речь идет обо всех направлениях.
"При таком курсе никто не будет сильно планировать свой осенний отпуск, особенно бархатный сезон, - это факт, поскольку нет понимания, когда курс пойдет вниз и пойдет ли", - сказал эксперт.
Он отметил, что на данный момент уже повысилась стоимость перевозок.
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