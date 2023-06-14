Туристам в Дагестане посоветовали забыть про шорты

«Если есть возможность, уберите мусор не только за собой, но прихватите и тот, что валяется, — рассказала она. — Когда мы отдыхали на побережье, вечером устраивали прогулки-уборки. Собирали по два-три мешка за одну прогулку. Хозяин отеля даже нам скидку на проживание сделал, когда увидел, чем мы занимаемся».