Туристов из РФ не пускают в церковь в Турции без покупки икон и свечей
Житель Кургана сообщил, что в Турции наживаются на туристах из России за вход в церковь, информирует URA.RU.
"Отдыхали в Кемере. Там у разных местных турфирм есть тур, который включает в себя прогулку на яхте, посещение древнего города Мира и церкви Святого Николая в Демре", — рассказывает курганец.
Он добавил, что туристов перед посещением церкви обязали купить товары в церковной лавке.
При этом самая дешевая стоила сто долларов, а три свечки — 5 долларов. Интересно, что в близлежащих лавках эти же товары были гораздо дешевле. Мужчина добавил, что отдыхающие в Турции россияне нередко сталкиваются с увеличенными ценами на услуги и товары.