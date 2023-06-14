Туристов из РФ не пускают в церковь в Турции без покупки икон и свечей

Житель Кургана сообщил, что в Турции наживаются на туристах из России за вход в церковь, информирует URA.RU .

"Отдыхали в Кемере. Там у разных местных турфирм есть тур, который включает в себя прогулку на яхте, посещение древнего города Мира и церкви Святого Николая в Демре", — рассказывает курганец.

При этом самая дешевая стоила сто долларов, а три свечки — 5 долларов. Интересно, что в близлежащих лавках эти же товары были гораздо дешевле. Мужчина добавил, что отдыхающие в Турции россияне нередко сталкиваются с увеличенными ценами на услуги и товары.