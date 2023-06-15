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Разгневанные туристы уже четвертый день не могут улететь на Курилы из-за отмены рейсов

Разъяренные туристы уже четвертый день не могут улететь на Курилы, передает издание “Astv”.

Разгневанные туристы уже четвертый день не могут улететь на Курилы
© Runews24

Отмечается, что из-за отмены рейсов на Кунашир не отправляются самолеты и вертолеты. Сложившаяся ситуация затягивает планируемый отдых туристов, а также оказывает негативное влияние на туристический бизнес на островах.

По словам владельца глэмпинга «Kuril Glamp», некоторым путешественникам пришлось изменить даты своего обратного вылета, а другие вообще передумали лететь. Кроме того, он отметил, что многие туристы недовольны питанием и хотят вернуться на Сахалин.

Жители Курил рекомендуют путешественникам набраться терпения, а также рассмотреть возможность использования теплохода вместо ожидания вылета.

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