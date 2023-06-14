Курорты Чехии разоряются без российских туристов

Чешские курорты понесли серьезные финансовые убытки из-за отсутствия туристов из России. Об этом сообщил портал france24.com.

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«Нам необходимо компенсировать снижение числа гостей из России, потому что очевидно, что они больше не вернутся», – заявил Ян Хергет.

Глава государственного туристического агентства CzechTourism отметил, что чешские курорты стали меньше зарабатывать без российских туристов.

В 2019 году курорты в стране посетили 880 тысяч человек, в 2022 – 840 тысяч человек. При этом число иностранных туристов сократилось с 400 до 300 тысяч человек, а доля россиян – с 61 тысячи до нескольких тысяч человек.

Так как самыми платежеспособными туристами в Чехии традиционно являлись россияне, их отсутствие оказалось критичным для курортов, несмотря на то, что общие цифры остались практически такими же.

В среднем местный гость тратит порядка 700 крон в день отдыха, в случае с туристами из России цифра увеличивается до 3500 крон в день, по актуальному курсу валют это около 13 тысяч рублей. Немцы, самые частые иностранные гости чешских курортов, тратят не более 2000 крон.