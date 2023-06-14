Курорты Чехии разоряются без российских туристов
Чешские курорты понесли серьезные финансовые убытки из-за отсутствия туристов из России. Об этом сообщил портал france24.com.
«Нам необходимо компенсировать снижение числа гостей из России, потому что очевидно, что они больше не вернутся», – заявил Ян Хергет.
Глава государственного туристического агентства CzechTourism отметил, что чешские курорты стали меньше зарабатывать без российских туристов.
В 2019 году курорты в стране посетили 880 тысяч человек, в 2022 – 840 тысяч человек. При этом число иностранных туристов сократилось с 400 до 300 тысяч человек, а доля россиян – с 61 тысячи до нескольких тысяч человек.
Так как самыми платежеспособными туристами в Чехии традиционно являлись россияне, их отсутствие оказалось критичным для курортов, несмотря на то, что общие цифры остались практически такими же.
В среднем местный гость тратит порядка 700 крон в день отдыха, в случае с туристами из России цифра увеличивается до 3500 крон в день, по актуальному курсу валют это около 13 тысяч рублей. Немцы, самые частые иностранные гости чешских курортов, тратят не более 2000 крон.
На возвращение российских туристов чехи не рассчитывают. Сейчас власти страны планируют привлечь туристов из стран бывшего СССР, например, Азербайджана и Казахстана, а также клиентов с Ближнего Востока.