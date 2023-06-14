В Альянсе турагентств назвали стоимость отдыха в Анапе
Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова рассказала, во сколько обойдется отдых в Анапе эти летом.
По ее словам, в Анапе отдых может стоить от 1,5 тысячи в сутки на одного человека. За эти деньги можно снять гостевой дом. В двухзвездочных гостиницах ценник колеблется от двух тысяч за сутки на человека. В четерыхзвездочном отеле стоимость номера за сутки будет колебаться от 13 до 16 тысяч рублей по системе «все включено». Отдых в пятизвездочном отеле будет стоить от 25 тысяч за сутки.
Также нужно учитывать стоимость перелета или железнодорожного транспорта.
Осипова добавила, что стоимость отдыха зависит от многих факторов. Удорожание перевозки, продуктов питания, бытовой химии отражается на ценах турпутевок, передает «Радио 1».
Краснодарский край возглавил рейтинг самых популярных туристических направлений среди россиян для летнего отдыха. На Сочи, Анапу и Геленджик приходится 60 процентов бронирований, передает Nation news.