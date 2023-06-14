В Альянсе турагентств назвали стоимость отдыха в Анапе

По ее словам, в Анапе отдых может стоить от 1,5 тысячи в сутки на одного человека. За эти деньги можно снять гостевой дом. В двухзвездочных гостиницах ценник колеблется от двух тысяч за сутки на человека. В четерыхзвездочном отеле стоимость номера за сутки будет колебаться от 13 до 16 тысяч рублей по системе «все включено». Отдых в пятизвездочном отеле будет стоить от 25 тысяч за сутки.