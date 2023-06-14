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В Шри-Ланке захотели ввести бесплатные визы для туристов

Посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге сообщила, что местные власти хотят ввести бесплатные визы для туристов. Об этом она рассказала РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В Шри-Ланке захотели ввести бесплатные визы для туристов
© Lenta.ru

«Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим», — пояснила Лиянаге. Дипломат добавила, что министр туризма популярной пляжной страны Азии усердно занимается этим вопросом. По ее словам, в этом году на Шри-Ланке ожидается большое количество туристов.

Еще в апреле власти Шри-Ланки заявили о намерении сделать визы по прибытии для иностранных путешественников, в том числе россиян. По словам главы Минтуризма республики Дианы Гэмаж, отмена визового сбора доказала свое положительное влияние на число прибытий на курорты других популярных стран Азии, например, Мальдивских островов.

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