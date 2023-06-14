Турция недосчиталась миллиона туристов из России из-за высоких цен

«В этом году цены по Турции оказались очень высокие. Многие люди просто испугались туда ехать, начали искать какие-то замены. Кто-то поехал по России, кто-то в Абхазию, кто-то выбрал Египет или Арабские Эмираты. Но Турция в этом году на раннем бронировании недосчиталась примерно миллиона россиян. Сейчас турки лихорадочно пытаются исправить ситуацию, резко снижают цену. Мы видим, как мировые бренды в Турции снижают цены на 30%. Загрузка раньше популярных отелей сегодня иногда составляет 40-50%, если они не снижают цены. Это главная тенденция рынка этого года, что турки дали высокие цены», - рассказал он.