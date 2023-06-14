Отель в Турции на зиму откажется от «взрослой» концепции

Турецкий отель Adam&Eve, известный своей концепцией «только для взрослых» 16+, на зимний сезон станет принимать и туристов с детьми. Размещение семей возможно с 1 ноября 2023-го по 31 марта 2024 года.

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Эту информацию TourDom.ru подтвердил представитель гостиничного комплекса. О причинах он не рассказал, как и о том, будет ли анимационная программа. Цены на проживание пока не опубликованы.

Наблюдателям остается только гадать, с чем связаны изменения. Как предполагает турагент Мария Шекер, проживающая в Анталье, очевидно, что гостиница стремится поддержать заполняемость в низкий сезон.

В канале «Источники ТурДома» подписчики предположили, что такое решение вызвано спадом продаж. Практика размещения туристов с несовершеннолетними в отелях adults only распространена среди семей, которые предпочитают тихий отдых: в комплексах нет детской анимации и аквапарков, а родителям могут выразить замечание за слишком громкое поведение их сыновей и дочерей. Поэтому вряд ли администрация комплекса будет отходить от этой модели.