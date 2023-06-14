Евросоюз готовится выдавать шенгенские визы онлайн

В Совете ЕС и Европейском парламенте смогли согласовать новое положение по введению цифровых шенгенских виз, которые в ближайшее время можно будет получить онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Совета. Подобное положение предоставляет возможность подавать на визу онлайн, а также производит замену использующейся в настоящий момент наклейки на цифровую визу. В Совете ЕС считают, что такая инициатива позволит упростить получение шенгена, а также усилит безопасность внутри Шенгенского пространства. Положению по введению цифровых шенгенских визах предстоит пройти дополнительные процедуры согласования, после чего оно будет опубликовано и вступит в силу.