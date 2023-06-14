В России предложили ввести невозвратные тарифы

— Мы уже не раз выступали с этой инициативой, к сожалению, в предыдущие разы по тем или иным причинам она не была принята, но, мне кажется, сейчас шансы выше, и здесь момент достаточно простой. В отеле регулярно возникают проблемы, связанные с тем, что гость может забронировать номера в пяти отелях, поскольку это не требует предоплаты, нет невозвратного тарифа, а потом в какой-то момент выбирает тот, в котором он будет жить. Соответственно, четыре отеля остаются без гостя, без брони и уже не успевают продать этот номер. Вторая ситуация связана с тем, что многие люди, зная заблаговременно по поводу своих планов, и в рамках этих планов могут себе позволить заблаговременно забронировать отель. А отель может им предложить невозвратный тариф, который в мировой практике ниже процентов на 20, тем самым отель чувствует себя уверенно, он получил предоплату, риски отеля нивелируются, и поэтому гость получает такой бонус за счет того, что он подтверждает свое бронирование заблаговременно. С одной стороны, это история дисциплины гостя, с другой стороны, она с определенной степенью уверенности отеля, это обоюдная история, которая работает в авиабилетах, ж/д-билетах, это не единичный случай, это не значит, что все тарифы становятся невозвратными. Речь идет о том, что один и тот же номер может быть по обычному тарифу, может быть по невозвратному, по невозвратному будет дешевле.