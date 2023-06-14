В России предложили ввести невозвратные тарифы
Российский турбизнес предложил ввести невозвратные тарифы на проживание в отелях. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, это позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30%. Говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:
— Данная мера позволит туристам сэкономить на оплате гостиничных услуг, эта экономия может составить 20-30%. Наш опыт в авиации и железнодорожном транспорте показывает, что до 80% зачастую мест выбирается по невозвратному тарифу, и здесь будет проще предлагать интересные предложения в рамках туристических пакетов, так как и туроператоры тоже смогут получить доступ к таким тарифам от отелей. Доля таких продаж будет на первом этапе не меньше 30-40%.
—Как долго эти пониженные тарифы по предоплате останутся выгодными для клиентов, потому что цены растут довольно высокими темпами?
— В этом году повышение цен на гостиницы составляет от 8% до 30%, на то есть причины, в том числе затраты отелей. В этой ситуации невозвратный тариф будет действовать на постоянной основе, время покажет выбор туристов, которые будут выбирать между экономией или более высокой ценой. Данные тарифы популярны и за рубежом, опыт показывает, что как раз в туризме тариф востребован, в том числе у организованных туристов. Конечно, невозвратный тариф — это именно опция, и не все места предлагаются, по этому тарифу в этом случае гостиницы будут поэтапно в зависимости от направления — городские или курортные отели — вводить свои квоты на этот вид тарифа. И только в случае большей востребованности увеличивать количество таких мест, это позволит увеличить и глубину бронирования для гостиниц, так как им будет проще понимать загрузку на перспективу. Когда мы выступали с такой инициативой, именно отели поддерживали такую инициативу, в том числе мы проводили опросы и туристов, и в случае снижения цены туристы тоже подтверждают готовность использовать такой тариф.
Комментирует управляющий партнер сети «Альянс Отели», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов:
— Мы уже не раз выступали с этой инициативой, к сожалению, в предыдущие разы по тем или иным причинам она не была принята, но, мне кажется, сейчас шансы выше, и здесь момент достаточно простой. В отеле регулярно возникают проблемы, связанные с тем, что гость может забронировать номера в пяти отелях, поскольку это не требует предоплаты, нет невозвратного тарифа, а потом в какой-то момент выбирает тот, в котором он будет жить. Соответственно, четыре отеля остаются без гостя, без брони и уже не успевают продать этот номер. Вторая ситуация связана с тем, что многие люди, зная заблаговременно по поводу своих планов, и в рамках этих планов могут себе позволить заблаговременно забронировать отель. А отель может им предложить невозвратный тариф, который в мировой практике ниже процентов на 20, тем самым отель чувствует себя уверенно, он получил предоплату, риски отеля нивелируются, и поэтому гость получает такой бонус за счет того, что он подтверждает свое бронирование заблаговременно. С одной стороны, это история дисциплины гостя, с другой стороны, она с определенной степенью уверенности отеля, это обоюдная история, которая работает в авиабилетах, ж/д-билетах, это не единичный случай, это не значит, что все тарифы становятся невозвратными. Речь идет о том, что один и тот же номер может быть по обычному тарифу, может быть по невозвратному, по невозвратному будет дешевле.
— В соответствии с этой инициативой гость должен сделать предоплату на весь период проживания сразу?
— Как правило, да.
Как отмечают эксперты, де-факто такой тариф в стране уже существует и в пиковые даты отельеры официально применяют его по отношению к туроператорам. Но сейчас подобную практику необходимо легализовать.