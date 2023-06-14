В союзе туриндустрии раскрыли рост цен на летний отдых

Цены на отдых внутри страны кажутся россиянам завышенными из-за того, что у многих просто не хватает на него средств. На самом деле рост цен происходит, как правило, в пределах инфляции или даже ниже. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Цены кажутся завышенными из-за того, что у потребителя не хватает средств. Понятно, что повсеместно цены не могут оставаться на одном и том же уровне, но растут они, как правило, в пределах инфляции, от 5 до 15 процентов. В отелях с категорийностью 2-3 звезды рост ниже, в 4-5 звездах — выше, потому что выше и спрос», — сказал Барзыкин.

Он подчеркнул, что маржинальность в туриндустрии считается одной из самых низких среди всех отраслей, на отельеров давят налоги и другие факторы, они постоянно вынуждены маневрировать и подстраиваться под спрос.

«Взрывного роста цен нет, но понятно, что они формируются в зависимости от спроса. Июль-август традиционно будут более дорогими, чем остальные месяцы, зато с 1 октября цены упадут на 10-15 процентов, — сказал Барзыкин. — На самом деле цены — это отражение экономического состояния и спроса на нашем рынке на фоне недостаточного предложения».

Барзыкин заключил, что не стоит связывать рост цен на отдых с погоней предпринимателей за сверхвыгодой, поскольку в отельном бизнесе в России она и так практически невозможна.

«Маржинальность крайне низкая, окупаемость — длительная», — сказал собеседник «Ленты.ру».