Компания «Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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«Авиакомпания запустила два новых ежедневных рейса из Москвы (Шереметьево).<...> Из Санкт-Петербурга (Пулково) перевозчик выполняет один дополнительный рейс на ежедневной основе», - написано в сообщении.

Теперь частота полетов из Москвы в Екатеринбург увеличивается до трех, а в Санкт-Петербург - до четырех раз в день. Полеты выполняются на самолете Sukhoi Superjet 100.