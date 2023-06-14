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«Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Петербурга и Москвы

Компания «Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург
© УралПолит.Ru

«Авиакомпания запустила два новых ежедневных рейса из Москвы (Шереметьево).<...> Из Санкт-Петербурга (Пулково) перевозчик выполняет один дополнительный рейс на ежедневной основе», - написано в сообщении.

Теперь частота полетов из Москвы в Екатеринбург увеличивается до трех, а в Санкт-Петербург - до четырех раз в день. Полеты выполняются на самолете Sukhoi Superjet 100.

Ранее авиакомпания «Россия» заявила о намерении в ближайшее время начать осуществлять перелеты на отечественной версии самолетов Superjet. Для этого перевозчик проводил подготовительные мероприятия.

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