«Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Петербурга и Москвы
Компания «Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Авиакомпания запустила два новых ежедневных рейса из Москвы (Шереметьево).<...> Из Санкт-Петербурга (Пулково) перевозчик выполняет один дополнительный рейс на ежедневной основе», - написано в сообщении.
Теперь частота полетов из Москвы в Екатеринбург увеличивается до трех, а в Санкт-Петербург - до четырех раз в день. Полеты выполняются на самолете Sukhoi Superjet 100.
Ранее авиакомпания «Россия» заявила о намерении в ближайшее время начать осуществлять перелеты на отечественной версии самолетов Superjet. Для этого перевозчик проводил подготовительные мероприятия.