Дверь пассажирского самолета открылась во время полета

Дверь пассажирского самолета авиакомпании NHR Taxi Aereo открылась во время полета и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал AviaNews.

Ролик снял один из пассажиров, сидевший близко к выходу. На видео показано, как в салон самолета Embraer EMB-110 Bandeirante врывается ветер из распахнутой двери. Оттуда хорошо видно землю, над которой пролетает лайнер.