Ошибка стюардессы обошлась авиакомпании в пять миллионов

Стюардесса авиакомпании British Airways случайно открыла аварийный трап до взлета и задержала самолет на пять часов. Об этом сообщает The Sun.

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По данным издания, рейс из Лондона в Остин должен был стать для бортпроводницы первым после обучения. Она активировала трап, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Ее действия вызвали хаос в аэропорту — экстренные службы приехали к лайнеру. Пассажиров сняли с рейса и заставили ждать новый борт не менее пяти часов.

Эта ошибка новой сотрудницы обошлась British Airways в 50 тысяч фунтов стерлингов (более 5 миллионов рублей). Руководство отстранило провинившуюся стюардессу и направило ее обратно на обучение. В авиакомпании отметили, что похожий случай уже был в январе, поэтому поставили под сомнение нынешнее качество тренировок новых сотрудников.