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Пляжи Сочи временно закрыты из-за непогоды

Пляжи Сочи будут закрыты до тех пор, пока не восстановится погода. Купание запрещено для обеспечения безопасности отдыхающих. Об этом мэр города Алексей Копайгородский сообщил утром в своих социальных сетях.

Пляжи Сочи временно закрыты из-за непогоды
© Unsplash

Уточняется, что из-за ливней река Мацеста вышла из берегов. В результате придомовые территории, нижние помещения зданий и машины затоплены водой. Также повреждены сети газопровода.

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По словам мэра, 184 человека и 42 единицы техники участвуют в ликвидации последствий непогоды. На настоящий момент данных о пострадавших нет.

"Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры" – рассказал Алексей Копайгородский.

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