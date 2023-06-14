В аэропорту Екатеринбурга трех пассажиров не пустили на борт самолета
В аэропорту «Кольцово» трёх пассажиров задержали при посадке в самолёт на рейс Екатеринбург – Сочи. Находившимся в нетрезвом состоянии супругам и их приятелю в перелёте было отказано.
Супружеская пара 1985 и 1989 годов рождения и их 44-летний товарищ собирались вместе провести отпуск на море. Перед поездкой компания отметила это событие и прибыла на посадку в состоянии алкогольного опьянения.
Когда бортпроводник сделала замечание пьяному мужчине, он в ответ разразился грубой нецензурной бранью и повел себя неадекватно. Его нетрезвые друзья поддержали дебош, сообщила пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Согласно акту командира воздушного судна, нетрезвым, агрессивно настроенным пассажирам было отказано в перелете. К самолёту была вызвана полиция, которая доставила нарушителей в дежурную часть линейного отдела в аэропорту «Кольцово». Каждого из троицы оштрафовали на 1000 рублей по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».