В аэропорту Екатеринбурга трех пассажиров не пустили на борт самолета

В аэропорту «Кольцово» трёх пассажиров задержали при посадке в самолёт на рейс Екатеринбург – Сочи. Находившимся в нетрезвом состоянии супругам и их приятелю в перелёте было отказано.

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Супружеская пара 1985 и 1989 годов рождения и их 44-летний товарищ собирались вместе провести отпуск на море. Перед поездкой компания отметила это событие и прибыла на посадку в состоянии алкогольного опьянения.

Когда бортпроводник сделала замечание пьяному мужчине, он в ответ разразился грубой нецензурной бранью и повел себя неадекватно. Его нетрезвые друзья поддержали дебош, сообщила пресс-службе УТ МВД России по УрФО.