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Загрузка отелей Крыма составила 40% к началу летнего сезона

Курортный сезон 2023 года начался совсем недавно, а уже 40% крымских отелей и гостиниц заняты туристами.

Загрузка отелей Крыма составила 40% к началу летнего сезона
© runews24.ru

При этом отмечается снижение загруженности средств размещения на 30% по сравнению в 2022 году.

«Ожидается, что июль и августа покажет больший результат», — цитирует «Коммерсантъ» слова министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

Министр добавил, что путешественники льготной категории бронируют в республике отели хорошо, уровень брони сейчас достиг 70-80% загруженности.

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