Загрузка отелей Крыма составила 40% к началу летнего сезона
Курортный сезон 2023 года начался совсем недавно, а уже 40% крымских отелей и гостиниц заняты туристами.
При этом отмечается снижение загруженности средств размещения на 30% по сравнению в 2022 году.
«Ожидается, что июль и августа покажет больший результат», — цитирует «Коммерсантъ» слова министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.
Министр добавил, что путешественники льготной категории бронируют в республике отели хорошо, уровень брони сейчас достиг 70-80% загруженности.