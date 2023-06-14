Загрузка отелей Крыма составила 40% к началу летнего сезона

Курортный сезон 2023 года начался совсем недавно, а уже 40% крымских отелей и гостиниц заняты туристами.

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При этом отмечается снижение загруженности средств размещения на 30% по сравнению в 2022 году.

«Ожидается, что июль и августа покажет больший результат», — цитирует «Коммерсантъ» слова министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.