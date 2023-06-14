Россияне возмутились ценами на отдых внутри страны

Российские туристы возмутились ценами на отдых в стране, назвав их слишком высокими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие» и компании «Росгосстрах».

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Согласно данным опроса, лишь 78 процентов из 100 тысяч опрошенных россиян отдыхают внутри страны чаще, чем за рубежом. Еще 17 процентов выбирают отпуск в РФ изредка, а остальные предпочитают зарубежные туры. Большинство из респондентов посчитали, что цены на отпуск внутри страны завышены.