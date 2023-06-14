Пляжи в Сочи закрыты из-за непогоды

Пляжи Сочи временно закрыты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

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«Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды», — указал мэр, поясняя, что «купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих».

Согласно приведенным им данным, в ликвидации последствий непогоды в настоящее время задействованы 184 человека и 42 единицы техники. Информации о пострадавших в настоящее время нет. В зоне подтопления оказались домовладения на шести улицах и дороги. Кроме того, был поврежден газопровод.

«Восстановительные работы уже ведутся», — подчеркнул Копайгородский.

Из-за ливней в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов. В результате стихии были подтоплены придомовые территории по улице Измайловской, на Мостовом и Лечебном переулке и в СНТ «Мацеста». Помимо частных домов, было подтоплено и офисное здание.