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Житель Анапы рассказал, почему туристы бегут с курорта

Житель Анапы рассказал, почему туристы бегут с этого курорта.

Житель Анапы рассказал, почему туристы бегут с курорта
© runews24.ru

Андрей Ворсов из Анапы считает, что в первую очередь туристы оценивают море, передает издание Glas. Поэтому многим в Анапе становится некомфортно из-за низкого качества воды.

Но Ворсов подмечает, что в центральной части Анапы море не предназначено для купания. Однако нельзя не согласится, что вид портят морские водоросли, которые тянутся по всей пляжной линии. Андрей считает, что некачественное обслуживание будет портить это всегда.

По словам местного жителя, туристы называют это «дикий анапский сервис».

Также мужчина считает, что путешественников отпугивают постоянные пробки и скученность населения. Он считает, что многих расстраивает отсутствие в Анапе хороших магазинов, как в мегаполисах, а также неразвитая социальная инфраструктура.

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