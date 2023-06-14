Житель Анапы рассказал, почему туристы бегут с курорта

Житель Анапы рассказал, почему туристы бегут с этого курорта.

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Андрей Ворсов из Анапы считает, что в первую очередь туристы оценивают море, передает издание Glas. Поэтому многим в Анапе становится некомфортно из-за низкого качества воды.

Но Ворсов подмечает, что в центральной части Анапы море не предназначено для купания. Однако нельзя не согласится, что вид портят морские водоросли, которые тянутся по всей пляжной линии. Андрей считает, что некачественное обслуживание будет портить это всегда.

По словам местного жителя, туристы называют это «дикий анапский сервис».