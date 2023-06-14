Россияне высказались о ценах на отдых внутри страны

Большая часть россиян считает цены на отдых внутри страны завышенными. Это следует из результатов исследования, которое имеется в распоряжении "РИА Новости".

Как правило, 78% от общего числа опрошенных проводят отпуск в России, еще 17% редко отдыхают в стране и предпочитают уезжать за границу. Оставшиеся 5% всегда выбирают зарубежные курорты.

При этом подавляющее большинство граждан недовольно ценами на отдых в стране. Около 44% считают их немного завышенными, а 31% – слишком высокими. Таким образом, для 3/4 респондентов отпуск в России является дорогим удовольствием.

19% опрошенных пользователей назвали цены приемлемыми и доступными, 1% считает их низкими, а остальные, в свою очередь, не смогли определиться с ответом.

Россияне рассказали и о том, какую сумму готовы потратить на летний отпуск. Так, 19% респондентов планируют израсходовать до 15 000 рублей на одного члена семьи, 44% респондентов рассчитывают уложиться в сумму от 15 000 до 50 000 рублей на одного путешественника, а 28% могут выделить из бюджета до 100 000 рублей. При этом лимит в 200 000 для себя установили 6% семей, а 3% готовы даже превысить эту сумму.