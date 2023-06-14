На самолет перестали пускать с ламинированными документами: что делать
Пассажиры авиарейсов стали все чаще сталкиваться с ситуацией, когда их не пускают на борт из-за ламинированных документов, в частности, детских свидетельств о рождении.
Как без конфликтов оперативно решить проблему – в материале «ФедералПресс».
Вопрос встал остро
Пассажиры жалуются, что раньше они спокойно предъявляли ламинированные документы и к ним не придирались. Однако сейчас ситуация изменилась – пассажиров стали разворачивать прямо у стойки регистрации, отказывая в выдаче посадочного талона. При этом сотрудники авиакомпаний ссылаются на девятую статью ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния», согласно которому ламинированный документ считается недействующим. Источник, работающий в авиаотрасли, сообщил ИА «Кам 24», что около трех недель назад из Москвы якобы пришло указание обращать внимание на состояние документов и исполнять закон.
Как решить проблему
Заламинированные документы потребуется заменить. Вопреки опасениям, сделать это можно быстро и совсем не обязательно по месту рождения или прописки. Для замены свидетельства о рождении ребенка необходимо обратиться в любой отдел ЗАГСа РФ в рабочие часы. Новое свидетельство можно получить в тот же день. За выдачу повторного документа нужно оплатить пошлину в размере 350 рублей. Также заявление о замене можно подать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. Однако стоит помнить, что в МФЦ бумажное свидетельство выдается в срок, не превышающий шесть рабочих дней.